باتنة.. وفاة شاب في اصطدام بين سيارة وشاحنة بدائرة تازولت

لقي شاب حتفه، فيما أصيب اثنين آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور بدائرة تازولت ولاية باتنة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا الحادث وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 88 بالمكان المسمى سيدي معنصر دائرة تازولت.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة من نوع “رونو كونغو” بشاحنة كانت محملة بألواح خشبية.

هذا وقد أسفر الحادث عن هلاك شاب في عين المكان يبلغ من العمر 27سنة، وإصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 49 و70 سنة على التوالي بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم نقل الجريحين الى القطاع الصحي تيمقاد، لتلقي العلاج اللازم، فيما حولت جثة الضحية الى مصلحة الحفظ بالمستشفى الجامعي باتنة.