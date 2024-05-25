باتنة: وفاة شخصين إختناقا بالغاز في قرية تازوريت بحيدوسة

قامت عناصر الحماية المدنية لولاية باتنة، بنقل جثتي شخصين “57 سنة وابنه حوالي 22 سنة” مختنقين بغاز أول أكسيد الكربون. المنبعث من مدفأة غرفة المنزل بسبب إنسداد قناة صرف الغازات المحترقة بعش الطيور.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحيتين يقيمان في ولاية ساحلية وقدما إلى مسقط رأسيهما ببلدية حيدوسة. من أجل بعض الاعمال الفلاحية. ولأن البارحة كانت الأجواء باردة قاما بتشغيل المدفأة دون الانتباه لانسداد لقناة صرف الغازات المحترقة.