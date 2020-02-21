باتنة: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مرور

لقي شخصان مصرعهما اليوم الجمعة، وأصيب 7 آخرون، في حادث مرور مميت، بباتنة.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لباتنة، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، إحداهما من نوع بيجو 208، والأخرى من نوع ماريتي، في حدود الساعة 11سا و50د، بالطريق الوطني رقم 31 ببلدية ودائرة تازولت.

وخلف الحادث الأليم وفاة شخصين، كهل 52 سنة، وإمرأة عجوز في السبعينيات من العمر.

وأصيب 7 أشخاص آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و75 سنة، بإصابات متعددة ومختلفة متفاوتة الخطورة في عين المكان، مع تحطم كلي لسيارتين.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.

في حين تم إسعاف وإجلاء جميع الضحايا المصابين إلى نفس المركز الإستشفائي من طرف الإسعافات.