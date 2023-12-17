باتنة.. وفاة شخص واختناق اخر بأحادي  أكسيد الكربون بتازولت

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون ببلدية العصافير بدائرة تازولت في باتنة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا35د، من أجل اسعاف شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن الطهي “الطابونة” ببلدية عيون العصافير دائرة تازولت.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخص تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث.

وإصابة شخص أخر بضيق في التنفس تم اسعافه من طرف مصالحن الحماية المدنية ونقله الى المستشفى المحلي.