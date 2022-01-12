باتنة: وفاة شخض في حادث مرور

لقي شخص حتفه اليوم الأريعاء في حادث مرور، وقع على الطريق الوطني المزدوج رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف على مستوى بلدية زانة البيضاء.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني المزدوج رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف بالضبط على مستوى بلدية زانة البيضاء.

وفي هذا السياق طالبت وحدات الدرك الوطني، مستعملي الطريق الى توخي الحذر و اليقظة.

هذا ولا تزال أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزانة البيضاء في عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة.

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