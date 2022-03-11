باتنة: وفاة شيخ وزوجته إختناقا بالغاز ببلدية القصبات

إهتزت اليوم بلدية القصبات بولاية باتنة على وقع حادثة إختناق بالغاز خلفت وفاة شيخ وزوجته واصابة شاب آخر تم تحويله الى المستشفى في حالة خطيرة.

وحسب مصادر محلية ” للنهار”، فإن الضحيتين عادا من فرنسا إلى الجزائر العاصمة. أين مكثا فيها عدة أيام. ثم تنقلا أمس الى منزلهما الثاني ببلدية القصبات. حيث أوقدا المدفأة قبل التأكد من صلاحية قنوات صرف الغاز المحترق. وهو ما تسبب في وفاتهما وإختناق قريبهما المتواجد في المستشفى.