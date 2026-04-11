باتنة.. وفاة طفل غرقا في حوض مائي بتيمقاد

سجلت ولاية باتنة، مساء اليوم، حادثة غرق مأساوية راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، وذلك داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي بمنطقة العبارات، التابعة لبلدية أولاد فاضل بدائرة تيمقاد.

وحسب بيان خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية بتيمقاد مدعمة بفرقة الغطاسين، حيث تمكنت من انتشال جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المدينة.

وتعيد هذه الحادثة الأليمة إلى الأذهان واقعة مماثلة شهدتها الولاية قبل أيام قليلة فقط، والتي أسفرت عن غرق ووفاة طفلين.