باتنة: وفاة عشريني في اصطدام بين حافلة ومركبة سياحية

هلك شخص في الـ 27 من العمر في حادث اصطدام عنيف بين حافلة ومركبة سياحية. بإقليم دائرة عين التوتة بولاية باتنة، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية محليا.

ووقع الحادث مساء أمس الخميس ببلدية تيلاطو على الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة. ونجم عن اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين. تعمل على خط باتنة سيدي بلعباس والمركبة السياحية التي كان على متنها الضحية.

ولم يخلف الحادث إصابات وسط ركاب الحافلة فيما تسبب بجروح بليغة لسائق السيارة، الذي توفي فيما بعد بالمستشفى متأثرا بإصابته.

وفتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث يضيف المصدر.