باتنة: وفاة قاصر في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

تدخلت الحماية المدنية لباتنة، أمس السبت، في حدود الساعة السابعة مساء، على إثر حادث مرور مميت.

وتمثل في إصطدام بين سيارة من نوع رونو ميقان، ودراجة نارية من نوع (LOGIA)، بالطريق الوطني رقم 77 النقطة الكيلومترية 173 بالقرب من مقبرة الشهداء ببلدية أولاد سلام دائرة رأس العيون.

وخلف الحادث الأليم وفاة سائق الدارجة النارية، وهو مالكها شاب يبلغ 17 سنة في عين المكان.

وتم نقل جثة الطفل من طرف الإسعافات إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مروانة، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.