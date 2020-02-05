باتنة.. وفاة لاعب شباب نڨاوس لكرة اليد في حادث مرور

أودى حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بمدخل مدينة نقاوس، بباتنة، بحياة لاعب شباب نقاوس لكرة اليد فئة “أكابر”.

وحسب مصدر مطلع، فإنّ الحادث المُميت الذي نجم عن إصطدام بين سيارتين من نوع بيجو “405” والثانية “هليكس”، فقد وقع أمام مصنع نقاوس.

وقد أفضى إلى وفاة المدعو “بلال مرزوق” لاعب شباب نقاوس لكرة اليد “أكابر”، فيما أُصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة.

كما تدخلت الحماية لإجلاء وإسعاف المُصاب بنقله إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاجن فما حوّلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

ومن جهته قرر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان، تأجيل مقابلتي “إتحاد بريكة – أمجاز الدشيش”، وكذا لقاء “شباب نقاوس – مولودية جامعة”.

والتي كان مقررا إجرائهما خلال الأسبوع الحالي إلى وقت لاحق، كما تقرر أيضا إجراء دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد في بداية كل المقابلات واللقاءات عبر جميع الأصناف والمستويات.