باتنة..وفاة 3 أشخاص اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة بقرية بوعروس

لقي 3 أشخاص مصرعهم،اليوم الأحد، اثر حادث مرور تمثل في إصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية بقرية بوعروس التابعة لبلدية واد الشعبة.

هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنة، إثر هذا الحادث الذي خلف وفاة 3 أشخاص الى غاية هذه اللحظات.

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تعرضتد التلميذة “ف إ” المتمدرسة في السنة أولى ثانوي إلى إصابات متفاوتة الخطورة إثر سقوطها من الطابق الأول بثانوية عياش مقلاتي ببلدية الحاسي تامهريت بدائرة عين جاسر بولاية باتنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مصالح الحماية المدنية قد نقلت التلميذة إلى المستشفى في وضعية غير مستقرة. كما أضافت مصادر محلية فإن فرضية محاولة الإنتحار غير مستبعدة وهو ما تحققه في شأنه مصالح الدرك الوطني.

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إصابة 17 تلميذا بتشنجات بعد تلقيهم لقاحات ضد شلل الأطفال بمتوسطة

إستقبلت سابقا مصلحة استعجالات مستشفى نقاوس بولاية باتنة 17 تلميذا من متوسطة القاعدة 5 بعد أن ظهرت عليهم أعراض تشنجية مختلفة.

وذلك عقب تلقيهم لقاحات من طرف مصلحة الصحة المدرسية ضد مرض شلل الاطفال (البوليو) أو poliomyelitis. وحسب الاطباء فإن هذه الظاهرة التشنجية لها ارتباطات أكثر بالجانب النفسي.

في وقت قال فيه مدير الصحة الجوارية، أن أغلب الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيها الاسعافات اللازمة.

تحقيقات حول منح مساكن وظيفية في قطاع التربية لغير مستحقيها في باتنة!

واصلت، لجنة تحقيق وزارية، تحقيقاتها في مديرية التربية لولاية باتنة حول واقع السكنات الوظيفية التي أثارت الكثير من الجدل وأسالت الكثير من الحبر، منذ تنصيب المدير الحالي “علقمة بوراس”، على رأس قطاع التربية بالولاية.

حيث استقبلت وزارة التربية الوطنية العديد من الشكاوى والرسائل حول التوزيع الفاضح للسكنات الوظيفية على غرباء. وعلى أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة، وسط فوضى غير مسبوقة، وهي القضية التي تطرقت إليها “النهار” في أعداد سابقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن لجنة التحقيق استمعت لمدير التربية ولعدة موظفين لهم علاقة بالموضوع.

وتزامن نزول لجنة التحقيق هذه، وبرقية وزير التربية لمديري القطاع عبر ولايات الجمهورية، تأمرهم بتحيين وضعية السكنات الوظيفية.