باتنة: وفاة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارة إسعاف ومركبة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع اليوم الخميس، بالطريق الوطني رقم 77 الرابط بين باتنة ومروانة اثر اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة إسعاف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فإن الثلاثة المتوفين تتراوح أعمارهم (34،43 و77 سنة )على التوالي، فيما أصيب 5 أخرون بجروح تتراوح أعمارهم بين 20 و48 سنة في حادث مرور أليم وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 77 الرابط بين باتنة ومروانة وتحديدا بأحد منعرجات نافلة.

وأضاف البيان، أن الحادث وقع اثر اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة اسعاف تابعة للقطاع الصحي مروانة.

هذا وتم تم اسعاف المصاب بعين المكان من طرف فرق التدخل للوحدة الرئيسية وحدة مروانة ووحدة حملة قبل تحويلهم الى مستشفى الجامعي.

بينما سخرت الحماية المدنية شاحنتي تدخل و 5 سيارات إسعاف بكامل أطقمها للتكفل بالضحايا.

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