باتنة.. وفاة 3 أشخاص من بينهم عريس في حادث إنفجار البارود 

إرتفعت أمس حصيلة حادث انفجار للبارود شهدته قبل ثلاثة أيام منطقة “ملوجة” ببلدية أشمول بباتنة، إلى ثلاثة قتلى.

وذلك بعد ان لفظ العريس أنفاسه الأخيرة متأثرا بالحروق البليغة التي إصابته في الحادث، ليلتحق بذلك بشقيقه وخاله اللذين لقيا حتفهما في نفس الانفجار.

يذكر أن الضحايا كانوا يقومون بملئ الخراطيش بمادة البارود تحضيرا لحفل زفاف العريس الضحية، ليتحول بذلك العرس إلى مأتم حقيقي ذكر سكان ولاية باتنة بعدة حوادث مماثلة على راسها مقتل ثلاثة عشرة شخصا قبل سنوات من فرقة فولكلورية ببريكة تعرضوا جميعهم لحروق مميتة في انفجار مادة البارود أثناء موكب زفاف.