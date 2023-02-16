باتنة: 12 مليون دولار صادرات شركة إسمنت عين التوتة في 2022

بلغت قيمة صادرات شركة إسمنت عين التوتة بولاية باتنة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” في 2022 قرابة 12 مليون دولار.

وقال الرئيس المدير العام للشركة، معمر بهلول، في لقاء نظم بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بمناسبة إعادة إطلاق من باتنة. قافلة الإصغاء للزبون المنظمة من طرف المجمع. أن صادرات الشركة في 2022 بلغت 360 ألف طن من إجمالي صادرات مجمع جيكا المقدرة خلال ذات العام بحوالي 3 مليون طن. نحو دول غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية و أوروبا وبمبلغ يقدر بـ 106 مليون دولار.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن مجمع جيكا عبر فرعه شركة الإسمنت عين التوتة وكل مصانع الإسمنت التابعة له. يهدف إلى الرفع من كمية الإسمنت المصدرة تماشيا مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

كما أشار إلى أنه وضمن المساعي الرامية للحصول على شهادات المطابقة الدولية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لاقتحام أسواق خارجية جديدة. تحصلت مؤخرا شركة الإسمنت عين التوتة على شهادتين دوليتين جديدتين للمطابقة وفقا لمعايير “إيزو”.

وتتعلق الأولى بمعيار 45001 نسخة 2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. مما سيساعد المؤسسة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمستخدمين. كما سيقلل من حوادث الإصابات ذات الصلة بالعمل وحوادث الوفاة، حسبما أبرز الرئيس المدير العام لشركة إسمنت عين التوتة.

بالإضافة كذلك إلى المعيار الثاني إيزو 50001 نسخة 2018 نظام إدارة الطاقة الذي يوضح أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة الطاقة عالميا. لترشيد استهلاكها وتقليل التكاليف والالتزام بالمتطلبات البيئية. حيث تبذل حاليا مساعي من طرف الشركة للحصول على شهادة المطابقة للمقاييس الأوروبية والأمريكية. لرفع الكميات المصدرة للمجمع من الإسمنت نحو القارتين.