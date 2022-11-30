باتنة: 13 جريحا إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة

تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الأربعاء، في إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة جراء اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين “إيتوزا”.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 و 73 سنة أصيبوا بجروح متفاتة. منتصف نهار اليوم. في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري. تعمل على خط “حي الإخضرار – القطب الحضري حملة3. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بمدخل حملة 2.

وأشار البيان، إلى أنه تم إسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي. أين تدخلت وحدتي حملة والوحدة الرئيسية و تسخير شاحنة تدخل و4 سيارات اسعاف من بينها واحدة طبية وهذا من اجل التكفل الجيد والسريع بالمصابين.