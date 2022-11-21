باتنة: 3 سنوات حبسا نافذا لـ3 أشخاص للمضاربة في “الأسمدة الفلاحية”

أصدرت محكمة آريس التابعة لمجلس قضاء باتنة حكما يقضي بإدانة 3 أشخاص بـ 3 سنوات سجنا نافذا. و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة. بتهمة المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة.

حسبما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، فإن الحكم جاء “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية. حيث يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس مجلس قضاء باتنة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة “أسمدة فلاحية”. قد تمت متابعة 3 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري”.

وأضاف البيان، أنه وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إيداع جميع المتهمين ومصادرة المحجوزات.