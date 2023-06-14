باتنة: 3 سنوات حبسا نافذا لمسربي موضوع العربية في إمتحان “الباك”

تم إدانة فتاتين من ولاية باتنة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بتهمة تسريب موضوع اللغة العربية في امتحان شهادة البكالوريا.

وحسب بيان لمحكمة بريكة فقد تم بتاريخ 12 جوان مباشرة التحريات الأولية حول واقعة نشر وتسريب موضوع مادة اللغة العربية. الخاصة بشعبة الأداب والفلسلفة لدورة جوان على مجموعة تلغرام تحمل إسم “ق ث أ ف” 2023. وبتاريخ 13 جوان تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة ومتابعة المعنيان بموجب إجراءات المثول الفوري. عن جنحة نشر وتسريب مواضيع الإمتحانات النهائية

وبعد محاكمتهما صدر حكم بإدانة المتهمين بـ 3 سنوات حبس نافذ وغرامة 50 ألف دج مع إيداعهما بالجلسة.