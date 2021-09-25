باتنة: 3 قتلى وجريحين في إصطدام بين سيارتين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى منطقة بايو ببلدية وادي الطاقة باتنة.

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين وسقوطهما في منحدر بمنطقة بايو،.تسبب في وفاة 3 أشخاص في عين المكان، وإصابة إثنين آخرين تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى.

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