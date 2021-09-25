إعــــلانات
أخبار الجزائر

باتنة: 3 قتلى وجريحين في إصطدام بين سيارتين

بقلم فطومة حيدر
باتنة: 3 قتلى وجريحين في إصطدام بين سيارتين
  • 264
  • 0

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى منطقة بايو ببلدية وادي الطاقة باتنة.

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين وسقوطهما في منحدر بمنطقة بايو،.تسبب في وفاة 3 أشخاص في عين المكان، وإصابة إثنين آخرين تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

طالع أيضا:

11 قتيلا و287 جريح في حوادث المرور خلال اليومين الماضيين

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=990559
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر