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أخبار الجزائر

باتنة.. 5 ضحايا في اصطدام بين سيارتين

بقلم عايدة.ع
باتنة.. 5 ضحايا في اصطدام بين سيارتين
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 31 ، ببلدية و دائرة تازولت بولاية باتنة.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين ، على مستوى الطريق الوطني رقم 31 ، ببلدية و دائرة تازولت .

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص لهم جروح مختلفة ،تتراوح أعمارهم مابين 39 و 71 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصالح.

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