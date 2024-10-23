باتنة.. 5 ضحايا في اصطدام بين سيارتين
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 31 ، ببلدية و دائرة تازولت بولاية باتنة.
وأوضح ذات المصدر، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين ، على مستوى الطريق الوطني رقم 31 ، ببلدية و دائرة تازولت .
حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص لهم جروح مختلفة ،تتراوح أعمارهم مابين 39 و 71 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصالح.
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