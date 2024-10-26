باتنة.. 6 جرحى في اصطدام بين سيارتين
بقلم عايدة.ع
أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية عين ياقوت و دائرة المعذر بولاية باتنة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا00د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية عين ياقوت و دائرة المعذر.
مشيرة أن الحادث خلف إصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات عين ياقوت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/7gusd