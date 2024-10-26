باتنة.. 6 جرحى في اصطدام بين سيارتين

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية عين ياقوت و دائرة المعذر بولاية باتنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا00د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية عين ياقوت و دائرة المعذر.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات عين ياقوت.

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