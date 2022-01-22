باتنة: 6 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين

اصيب 6 اشخاص في حادث مرور وقع اليوم السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بين ولايتي باتنة وخنشلة، وتحديدا بمنعرج الزاوي، وتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و 39 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى إثر ذلك تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بتيمقاد لإسعاف وإجلاء المصابين الى عيادة المدينة.