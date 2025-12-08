باتنة.. 8 جرحى إثر انقلاب سيارة في باتنة

أصيب 8 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 87، ببلدية تيمقاد في ولاية باتنة.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا15د، إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 87، بلدية ودائرة تيمقاد.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 08 أشخاص، لهم إصابات و جروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

