باتنة: 8 جرحى في حادث مرور بالطريق الوطني 86

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء في إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في الطريق الوطني رقم 86 بولاية باتنة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الحادث وقع بسبب اصطدام عنيف بين سيارة أجرة وأخرى سياحية. وهذا على مستوى الطريق الوطني 86 في شقه الرابط بين مروانة ورأس العيون. وتتر اوح أعمار الجرحى من 6 الى 63 سنة. حيث تم اسعاف المصابين بعين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية لوحدة مروانة قبل تحويلهم الى مستشفى علي النمر.