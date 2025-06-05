باتنة.. حجز كمية معتبرة من الكوكايين وثلاث سيارات 

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بباتنة من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الكوكايين.

العملية أسفرت عن حجز 487 غراماً من الكوكايين بالإضافة إلى ثلاث سيارات استُعملت في نقل وترويج هذه المادة.

وتم تسليم الموقوفين لفرقة الدرك الوطني لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وبهذه العملية النوعية تؤكد مصالح الجمارك التزامها التام بمواصلة الجهود في التصدي لكل أشكال التهريب التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتمس الاقتصاد الوطني