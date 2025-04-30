باتنة..وفاة ستيني بغاز أحادي الكربون ببلدية تاكسلانت

قامت قبل قليل مصالح الحماية المدنية بنقل جثة ستيني من داخل غرفة بمنطقة “أظهري” ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة.

أين تم العثور عليه مساء اليوم جثة هامدة، وأمامه موقد طهي فوقه طاجين استعمله المرحوم للتدفئة في هذه المنطقة المعزولة والباردة خاصة في الليل، والتي تعد مسقط راس المرحوم يزورها من حين إلى اخر.

يذكر أن الضحية يعمل طباخا منذ سنوات طويلة في مدينة مروانة التي يقيم فيها رفقة عائلته، ويتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة.