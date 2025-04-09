باتنة.. إحباط محاولة تهريب 6890 قرصاً مهلوساً

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بباتنة من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

العملية تمت بالتنسيق مع أفراد مصالح الجيش الوطني الشعبي على إثر كمين جمركي.

وأسفرت العلمية عن ضبط كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 6890 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 مغ، ذات صنع أجنبي.

كما حجزت المصالح ذاتها سيارتين مستعملتين في التهريب، وأوقفت شخصين، تم تحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة.