باتنة.. الأمن يطيح بالمعتدين على امرأة

تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة، اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في قضية اعتداء متبوع بالسرقة، راحت ضحيته امرأة بأحد أحياء المدينة.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 27 جانفي الجاري، حيث باشرت مصالح الأمن الحضري الثاني عشر تحقيقًا تحت إشراف النيابة المختصة.

وبالاعتماد على مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع استرجاع الهاتف النقال المسروق، علمًا أن أحدهم مسبوق قضائيا.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.