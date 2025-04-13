باتنة.. توقيف 6 أشخاص بينهم 3 نساء بتهمة ممارسة أعمال سحر وشعوذة    

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة بيانا بخصوص توقيف وإيداع 6 أشخاص بممارسة أعمال سحر وشعوذة.

وأوضحت محكمة باتنة تم بتاريخ 09 أفريل 2025 توقيف شخص المسمـى (ي- ص ) متلبسًا بممارسة اعمال السحر والشعوذة.

وخلال العملية تم حجز مجموعة من الأدوات المستعملة لهذا الغرض ومبالغ مالية معتبرة مجهولة المصدر. وكذا كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وادوية تستعمل في عمليات الاجهاض.

وأسفرت التحريات بإيقاف شخصين كان يقومان باستقطاب وإدخال الزبائن وثلاثة نسوة شاركن في هذه الافعال.

تم تقديم اليوم جميع الاطراف، ومتابعتهم بموجب اجراءات المثول الفوري لارتكابهم جنح ممارسة السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية، وجنحة المشاركة في ممارسة السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مادية و معنوية.

وعند مثول المتهمين امام قاضي الحكم، اصدر أمراً بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم في جلسة 20 أفريل 2025.