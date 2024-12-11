باتنة.. حجز قرابة 88 ألف كبسولة بريغابالين وتوقيف شخصين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بباتنة، اليوم الأربعاء، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في عمليتين متفرقتين.

وأوضح البيان أن العمليتين تمتّا بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وأسفرت العمليتان عن حجز 87.824 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما تم حجز سيارة سياحية وأخرى نفعية استعملتا في التهريب، مع توقيف 4 أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.