باتنة.. محاولة إنتحار شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة حرقا بسبب إقصائه من السكن

أقدم أمس شاب في الثلاثينيات من ذوي الاحتياجات الخاصة على اضراب النار في جسده بالقرب من مسكنه بمدينة باتنة، ليتم نقله الى المستشفى.

أين قدر الأطباء أنه حروقه من الدرجة الثالثة، وعن هذه الحادثة فتعود – حس مصادر مقربة – الى تأخر استفادة المعني من سكن اجتماعي الذي أودع من أجله ملفا منذ سنة 2014.

وقالت زوجته في تصريح للنهار اونلاين أن زوجها دخل في حالة هيستيريا بعد أن علم بعدم ادراج اسمه ضمن قائمة الطعون التعويضية. وهي القائمة التي صرح والي الولاية للنهار في قت سابق أنه أمر بفتح تحقيق في شأنها.

وذلك على خلفية معلومات انتشرت على نطاق واسع بولاية باتنة مفادها تسليم مفاتيح شقق لـ12 شخصا بأوامر هاتفية ودون إجراء قرعة تحديد الطوابق لأشخاص لا يتوفرون على أدنى الشروط. سوى كونهم من أقرباء منتخبين محليين وبرلمانيين وإطارات وموظفين في الولاية وصحفيين ونشطاء جمعويين.

للإشارة فإن الشارع الباتني ما وزال ينتظر نتائج تحقيقات والي الولاية في هذا الخصوص، على أمل نشر قائمة المعوضين للعلن مثلما فعت عدة بلديات بولاية قسنطينة وولايات اخرى عبر الوطن.