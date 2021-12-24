باتنة.. وفاة امرأة واصابة 4 اشخاص في إنفجار للغاز داخل شقة بفيسديس

لقيت إمراة حتفها فيما اصيب 4 أشخاص أخرين اليوم الجمعة إثر حادث إنفجار للغاز داخل شقة ببلدية فيسديس بولاية باتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع داخل شقة ببلدية فيسديس وتمثل في تسرب للغاز داخل المنزل ما إدى إلى إنفجار. وأسفر الحادث عن وفاة إمراة وإصابة 4 اخرين كانوا داخل المنزل. واضافت ذات المصادر ان اصابة احد الجرحى وصفت بالخطيرة.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية مصحوبة بمصالح الامن لمكان الحادث أين تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث. بينما نقل الضحايا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى لولاية.

من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وعقب الحادث تنقل والي باتنة إلى مكان الحادث لمعاينة الاضرار أين قرر إسكان العائلات المتضررة من الإنفجار إلى غاية إكمال اشغال الترميم.