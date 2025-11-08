باتنة.. 5 جرحى في اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين بوادي الشعبة

أصيب مساء اليوم 5 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الإجتنابي للقطب الحضري بلدية وادي الشعبة، دائرة باتنة.

وأفاد بيان للحماية المدنية تدخل وحداتها على الساعة 16:55 من أجل حادث اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة صغيرة لنقل المسافرين.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 سنوات و63 سنة لهم جروح مختلفة من بينهم ضحية في حالة حرجة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.