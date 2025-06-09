باتنة: 7 سنوات حبسا نافذا ضد 4 أشخاص ظهروا في فيديو حاملين أسلحة بيضاء

أصدرت محكمة سريانة بمجلس قضاء باتنة، مساء اليوم الاثنين، حكما بالسجن النافذ لـ 7 سنوات، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار جزائري، في حق 4 أشخاص، مع وضع شخص آخر “قاصر” رهن الحبس المؤقت، إثر ظهورهم في فيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء، ويهددون بعبارات مرعبة.

وجاء في بيان لمحكمة سريانة بمجلس قضاء باتنة، أنه تم توقيف 5 مشتبه فيهم من بينهم قاصر واحد. إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيبّن مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء وسكاكين وسيوفاً، مهددين بعبارات مرعبة.

وأضاف البيان أنه بعد تقديم المعنيين أمام النيابة، تمت متابعة البالغين وفقاً لإجراءات المثول الفوري لارتكابهم جنح تكوين عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن وفرض السيطرة من خلال الاعتداء على الغير وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم مع حمل أسلحة ظاهرة.

وفي هذا الصدد، أصدر قسم الجنح بمحكمة سريانة هذا اليوم 9 جوان 2025، حكماً على كل واحد منهم بالحبس (07) سنوات نافذة و500 ألف دج غرامة مالية.

بينما تمت متابعة القاصر لنفس التهم بإحالته على قاضي الأحداث الذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.