الرقم السري :

136241

باتني أصيل يريدك طيبة وسيتوجك أميرة على عرش قلبه

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة، أطلّ علينا رجل في ال58من عمره، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم، متزوج. كما لديه سكن خاص يحيا به أجمل أيامه مع زوجته التي لم ترى ضيرا في أن يكون لها شريكة في زوجها. يريد صاحب الإعلان الأول في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى. أن يتخذ له زوجة ثانية تحيا إلى جانبه وتكون المؤنسة لزوجته الطيبة.

ومن شروط إبن الأوراس أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنّها ما بين 40و45سنة. كما شرطه لأن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

الرقم السري :

136242

مقاول من الغرب يبحث عن طيبة تكون رفيقة للدرب يعولها ويكون لها نعم السند

من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثاني محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس. متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

الرقم السري :

136243

ربة بيت ممتازة طيبة سأجعلها تحيا السعادة

من تلمسان، ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، لرجل يطلّ من الشرفة ال 58لعمره، متزوج ويرغب في التعدد . يشغل منصب إطار في سلك التعليم، لديه سكن خاص للزوجة الثانية التي يضمن لها السعادة.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن تكون من ستخوض معه هذه التجربة من إحدى ولايا ت الغرب أو الوسط الجزائر. سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته البهجة والفرحة.

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