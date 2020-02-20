“باتيجاك” و”بي أر سي”و”أس ان سي”لافالان تجر طمار وشكيب خليل وولد قدور للعدالة

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانا كشفت فيه أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت الى رفع أعباء ضد وزراء و ولاة سابقين” في عدد من القضايا.

وحسب مانشرته وكالة الأنباء الجزائرية فإن التحقيقات القضائية في قضية الشركة العمومية BATIGEC , فقد خلص بها التحقيق إلى رفع أعباء ضد المدعو طمار حميد محمد بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، أما بخصوص قضية BRC انتهى التحقيق فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وولد قدور عبد المؤمن كمدير مؤسسة BRC الجزائر.

كما توصلت التحقيقات القضائية وحسب بيان النيابة العامة إلى إبراز أعباء ضد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة العمومية SNC LAVALIN.

وأشار البيان إلى أن قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد المخطرين بهذه القضايا، أصدروا أوامر بعدم الإختصاص الشخصي، ليتم إحالة الملفات المذكورة الى النائب العام لدى المحكمة العليا وذلك عملا بمقتضيات المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية.