باتيلي: ” المغرب مرشحة للفوز علينا غدا! “

إعترف المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني المحلي لودوفيك باتيلي بصعوبة المباراة التي ستجمع الخضر بالمنتخب المغربي في إطار تصفيات الشان 2020.

وتحدث باتيلي في ندوة صحفية نشطها يوم أمس قبل مواجهة المنتخب المغربي عن صعوبة المهمة التي تنتظر القائد بن دبكة قائلا:

“هناك خيار تقني وخيار يتماشى مع نظرة اللاعب، إخترنا لاعبي الخبرة الذين يلعبون بإنتظام مع أنديتهم ، والذين بإمكانهم تقديم الإضافة للمنتخب”.

وأضاف:” الجانب التنظيمي والتقني جوانب هامة، لكن الجانب الذهني لديه أهمية أكبر، وما على اللاعبين سوى إثباث للطاقم أنهم محل الثقة التي منحناها لهم”.

“كنت محظوظا للإستفادة من طاقم طبي وفني من أعلى طراز، المغرب منافس قوي وعلينا أن نضع كل ما يجب للوقوف في وجه هذا المنتخب، إنه منافس صعب الترويض، لأن هذا المنتخب منسجم ونشأ منذ فترة طويلة”.

وإختتم حديثه قائلا:” المرشح الأول هو المغرب بالرغم من أن الجميع يرغب في فوز الجزائر”.