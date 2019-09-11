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باتيلي: “المنتخب لم يقدم ما كان منتظرا منه”

الرياضة
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باتيلي: “المنتخب لم يقدم ما كان منتظرا منه”
بقلم أمير بهلول

لام “لودوفيك باتيلي” مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 23 أشباله على تضييع فرصة التأهل لكأس إفريقيا والمنافسة على تأشيرة التأهل للأولمبياد.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم بنتيجة 1-0 في لقاء العودة أمام “غانا” في ملعب 8 ماي بسطيف.

وقال “باتيلي” عقب الإقصاء: “لم نقدم الشيء الكثير في الشوط الأول، كنا خارج مجال التغطية”.

وأضاف: “بعض اللاعبين كانوا ناقصين فنيا وعندما تلعب الكرة للخلف وليس للأمام تجعل الأمور صعبة”.

وتابع: “في الشوط الثاني تحسنت الأمور، وعندما تتاح لك الفرص للتسجيل عليك استغلالها وهذا ما لم نفعله”.

وختم كلامه: “بطبيعة الحال نحن نادمون على هذه الفرصة الكبيرة فنتيجة التعادل السلبي كانت ستؤهلنا لكننا لعبنا من أجل الفوز”.


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