باتيلي: “حضور بلماضي سيمنح دفعا إضافيا للاعبينا”   

إعتبر مدرب المنتخب الوطني المحلي، لودوفيك باتيلي، أن حضور الناخب الوطني جمال بلماضي، مباراة المغرب، سيمنح لاعبينا دفعا إضافيا.

وصرح باتيلي في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أعتقد أن حضور بلماضي هذه المباراة، سيمنح تحفيزا إضافيا للاعبينا”.

وأضاف: ” اللاعبون يدركون بأن المناصب غالية في المنتخب الأول، بالنظر للأداء المثالي للخضر، رغم ذلك لديهم الرغبة والأمل في بلوغ المنتخب الأول”.

يذكر أن جمال بلماضي، متواجد بالمغرب، لمتابعة مباراة العودة التي ستجمع المنتخب الوطني المحلي بنظيره المغربي، لحساب تصفيات الشان”.