باتيلي: “لاعبو المنتخب المحلي جاهزون لرفع التحدي أمام المغرب”

الرياضة
  • -
  • 0
باتيلي: “لاعبو المنتخب المحلي جاهزون لرفع التحدي أمام المغرب”
بقلم أمير بهلول

أكد “لودوفيك باتيلي” مدرب المنتخب المحلي أن أشباله جاهزون لرفع التحدي أمام المغرب في تصفيات “الشان” غدا السبت.

وقال باتيلي في حوار أجراه مع القناة الإذاعية الأولى: “من المهم تسجيل هدف خارج الديار، وعلينا أن نكون منظمين والوقت سيكون في صالحنا وعلينا اغتنام الفرصة”.

وأضاف: “اللاعبون مركزون ولديهم ذهنية جيدة من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام المغرب”.

وتابع: “سيدخل الفريق كمقاتلين ولكن أعيد وأذكر أننا لسنا مرشحين للفوز على المغرب”.

في حين ختم كلامه: “اللاعبون سيبذلون كل جهدهم من أجل تقديم مباراة كبيرة وترك قلبهم فوق أرضية الميدان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714146

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com