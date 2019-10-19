باتيلي: “لدينا نفس حظوظ المنتخب المغربي في التأهل للشان”

أبدى مدرب المنتخب الوطني المحلي، لودوفيك باتيلي، تفاؤله بخصوص قدرة أشباله في ضمان التأهل للشان، رغم تعادله سلبا، في مباراة الذهاب أمام المغرب.

صرح باتيلي، للصحافة المغربية: “صحيح أن المنتخب المغربي هو المرشح الأقوى في هذه المباراة، لكن كرة القدم عودتنا على المفاجآت”.

وأضاف: “أتوقع أن تكون هذه المباراة مختلفة عن لقاء الذهاب، من جهتنا سنحتفظ بفلسفتنا، في حين أتوقع أن يغير المغرب فلسفته”.

وأوضح: “منتخب المغرب سيلعب على أرضه وأمام جمهوره، لذا أتوقع أن يلعب بطريقة مغايرة، من جهتنا سندخل بنفس العزيمة، مع محاولة تحسين أدائنا الهجومي”.

وتابع باتيلي: “ربما نتيجة التعادل السلبي، تبدو غير إيجابية بالنسبة للجزائر، لكن في الحقيقة لدينا نفس حظوظ المنتخب المغربي في التأهل”.