باتيلي للنهار: ” لم أوافق بعد على عرض زطشي..وسأزور الجزائر هذا الأسبوع”

أكد المدير الفني لمنتخب الشباب الإماراتي “لودوفيك باتيلي”، أنه تلقى عرضا من رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل قيادة المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية.

ونفى باتيلي في إتصال بـ”النهار أون لاين” صبيحة اليوم الأربعاء أنه يكون قد وافق على عرض زطشي، مؤكدا أنه ينتظر زيارة المنشآات الرياضية في الجزائر هذا الأسبوع قبل الموافقة على عرض زطشي.

وقال: ” أنا أنفي خبر تعييني على رأس مديرية المنتخبات الوطنية، لأنني حاليا في مفاوضات مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث سبق وأن التقينا، إلا أنني فضلت زيارة المنشآت، وفي الوقت الحالي لم يتم الإمضاء على أي عقد”

وأضاف:”سأقوم بزيارة الجزائر من أجل الوقوف على المنشآت والمشروع الذي يرغب رئيس الفاف في تجسيده، وسيكون هناك إتصال مع زطشي في الأيام القادمة غدا أو بعد غد..لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء رسمي”.

وتابع:”سأكون في الجزائر هذا الأسبوع، حيث سيقوم رئيس الفاف بعرض مركز تحضير المنتخبات الوطنية، وستكون هذه الزيارة لمدة يومين”.

وإختتم حديثه قائلا: “تشرفت بعرض الإتحاد الجزائري من أجل الإشراف على مديرية المنتخبات الوطنية، والوقوف على مشروعه، بالإضافة إلى التعرف على تنظيم المديرية الفنية وسنفكر في هذا العرض من الطرفين”.