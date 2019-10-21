باتيلي يدفع ثمن إقصاء المنتخبين المحلي والأولمبي

قرر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، إقالة الفرنسي لدوفيك باتيلي، من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية.

وكشفت مصادر “النهار”، أن خير الدين زطشي، قرر إقالة لودوفيك باتيلي، بعد الخسارة الأخير للمنتخب المحلي أمام نظيره المغربي.

وفشل باتيلي، في قيادة المنتخب المحلي، للتأهل لمنافسة “الشان” بعد الخسارة أمام المغرب بـ3-0، وهذا بعد إخفاقه في مهمته الأولى رفقة المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما.

وكان هذا القرار منتظرا، من طرف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، اتجاه لودوفيك باتيلي، بالنظر لفشل هذا الأخير في تحقيق الأهداف المسطرة.