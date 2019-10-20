باتيلي يكشف سبب خسارة “المنتخب المحلي” !

كشف “لودوفيك باتيلي” مدرب المنتخب المحلي عن سبب الخسارة الكبيرة والمذلة أمام المنتخب المغربي في تصفيات “الشان”.

وقال “باتيلي” في تصريحات صحفية: “كنت أنتظر مستوى أفضل من اللاعبين، لقد واجهنا صاحب اللقب”.

وأضاف: “لاعبو المنتخب المغربي يلعبون معا لمدة ثلاث سنوات، ونحن لم نقدم باستعداد جيد”.

وتابع: “ارتكبنا خطأين فادحين سجل على إثرهما المنتخب المغربي هدفين كما أن الهدف الثالث عقد من مأموريتنا”.

وختم كلامه: “غاب عن لاعبينا التركيز والشراسة داخل أرضية الميدان وهو ما كان متواجدا لدى الفريق الخصم”.