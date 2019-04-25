“باتيلي” يُفاجىء الجميع ويستدعي 9 لاعبين من القسم الثاني!

شهدت القائمة التي إختارها مُدير المنتخبات الوطنية، “لودوفيك باتيلي”، لتمثيل ألوان “الخضر” لفئة أقل من 23 سنة، الكثير من المُفاجآت.

وقرّر التقني الفرنسي توجيه الدعوة لتسعة لاعبين من القسم الثاني، من أجل المُشاركة في التربص القادم لـ”الخضر” بمركز سيدي موسى.

وسينطلق التربص يوم السبت إلى غاية الفاتح من شهر ماي الداخل، وسيُستغل للتحضير لقادم التحديات التي تنتظرهم في المُستقبل.

وأوضحت “الفاف” بأن اللاعبين المُستدعين سيكون بمقدورهم المُشاركة مع أنديتهم، في مُختلف المُنافسات المحلية في حالة تزامنها مع أيام التربص.