بات هاجسي ومحور أفكاري وحياتي

سيدتي، وجدت ضالتي في رجل لا يشبه الرجال،انه متزن العقل قوي الشخصية، رائع بكل ما تحمله معاني كلمة الروعة. انه جاري الذي يسكن بالقرب منا و الذي أرى فيه و من دون مبالغة فارس أحلامي،لست اكذب ان قلت أنني لم أكن لأميل إليه لولا جذبه لي. رجل يجيد لغة الحوار، يعرف مخاطبة الأنثى و يدرك احتياجاتها.

بات هاجسي ومحور أفكاري وحياتي

بصريح العبارة لقد اجتاحني اجتياحا و قلب حبي له موازين حياتي، فصار هاجسي ليل نهار. أخاف أن تنتهي أحلامي و لا تكلّل بالنجاح أو النهاية السعيدة. أخاف إن اجرح أو أن لا أكون بطفولتي في المستوى المطلوب. الذي يرجوه الرجل الذي لا أخال نفسي مع أحد غيره.

حبي لهذا الشخص عظيم جدا،و أنا مدركة من أنني سأسعده بالرغم من صغر سني،فأنا في العشرين من عمري بينما هو في العقد الرابع.

أختكم ش.رتاج من الغرب الجزائري.

الرد:

بنيّتي، هالني ما قرأته في رسالتك التي بثت في قلبي مخاوف وتوجسات أكبر من ذاك التوجس الذي يسكن قلبك. هالني أنك تريدين إلقاء قلبك وكل ما تملكين من مشاعر بين يدي رجل الله وحده يعلم إن كان يبادلك نفس الشعور أم لا.

بات هاجسي ومحور أفكاري وحياتي

رجل مكتمل النضج في الأربعين من عمره يخاطبك بلباقة تليق بك وبما يربطك به من علاقة الجوار التي عنوانها الأسمى الإحترام المتبادل، فلما حولت بنيتي هذا الإحترام إلى حب من طرف واحد لن تجني منه أي شيء؟

أنصحك بنيتي ان تكبحي جماح فيض مشاعرك وتضعي لها حدّا، فلا سنّك ولا وضعك كجارة يكفل لك التقرب من هذا الرجل بالقدر الذي تتمنينه، وأنا متخوّفة أن لا يكون هذا الإنسان ذو مروءة تكفي لأن تسمي معه بالعاطفة التي تريدين أن تكوني بها على ذمته زوجة حليلة.

بات هاجسي ومحور أفكاري وحياتي

هل فكرت إن تفطن أهلك للهثك وراء إنسان الأحرى به أن يكون متزوجا وأبا لأولاد؟ هل فكرت إن أنت هويت في حب من قد تسكن قلبه إنسانة أخرى؟ هلا رجّحت عقلك في أن تخسري حياتك وأنت المطالبة اليوم بالدراسة والتفوق والنجاح؟ لا تقحمي نفسك في علاقة أنت في غنى هذا وأسمي بعاطفتك التي لا يجب أن تجرفك إلى ما لا يحمد عقباه.