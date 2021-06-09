باجيجا يحقق حلمه بصورة تذكارية مع محرز

حقق محمد أمين جوابي المدعو “باجيجا” حلمه بإلتقاط صورة تذكارية مع النجم الجزائري رياض محرز بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وصنع باجيجا المصاب بمتلازمة داون الحدث بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، بفضل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها على مواقع التواصل الإجتماعي، والشهرة التي إكتسبها بعد مشاركته في فيديو كليب مع المغني فيصل المينيون.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مباراة ودية يوم الجمعة بملعب رادس بتونس أمام المنتخب التونسي في إطار إستعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.