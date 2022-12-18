باجيو :”أمل أن لا يفترق نهائي فرنسا والأرجنتين بضربات الترجيح”

ابدى النجم الأسبق لمنتخب ايطاليا روبيرتو باجيو سعادته الكبيرة بالترحاب الذي لقيه من قبل عشاق المستدير العالمية عامة والقطريين خاصة.

وقال روبيرتو باجيو لدى استضافته في قناة “الكأس” القطرية اليوم :”شكرا لكم جميع على الاستضافة من دواي السعادة ان ازور لأول مرة قطر، بصراحة، انا معجب بدورة قطر“.

كما أضاف النجم الإيطالي “من الصعب التكهن بمن يتوج بطلا للمونديال”.

وختم صاحب المراوغات الأسطورية سابقا :”أمل أن يصل الفريقين إلى ركلات الترجيح فأنا أكرهها لأنني خسرت ثلاث مرات بسببها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]