“باجي مختار3”.. الشركة البحرية ترد..!

علقت شركة “algerie ferries” على الأفعال التي تم رصدها بالصور والفيديو، على متن باخرة باجي مختار3 الجديد. حيث قالت إن الأضرار والسرقة التي وقعت أثناء السفرية البحرية، ليست بالخطيرة شخصيا، وإنما تصبح مشكل كبير للباخرات الجزائرية وتمس سلامة المسافرين.

كما أضافت شركة “algerie ferries”، أنه لا ينبغي التسامح مع مثل هذه الأفعال المشينة. مشيرة إلى أنها ستقوم بتجميع كل مقاطع الفيديوهات بجميع كاميرات باخرة باجي مختار3 وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وتداولت عديد صفحات الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لحجم الكارثة التي طالت باخرة باجي مختار3. كما أظهرت المقاطع، مدى لامسؤولية البعض حيث تم رصد “الشمة” والقهوة المرمية في الأرض.

وأثارت المقاطع، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر الكثير عن استيائهم من المشاهد الكارثية. وراح البعض يعلق ان هذا الأمر لا يخدم المسافرين ويمس بصورة الجزائر.

للإشارة، انطلقت السفينة الجديدة لنقل المسافرين “باجي مختار3” بتاريخ 1 نوفمبر، في أول رحلة لها من الجزائر باتجاه ميناء مارسيليا. كما كان على متنها حوالي 1.100 مسافر حسبما علمته وأج لدى الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وتعتبر سفينة ” باجي مختار3″ آخر سفينة اقتنها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ” Algérie Ferries”. كما وصلت إلى ميناء الجزائر يوم 5 أوت بعد مغادرتها مصنع بناء السفن بغوانزو (الصين) مطلع جويلية الماضي.

وتبلغ طاقة استيعاب هذه السفينة التي تعتبر أول ثمرة تعاون بين الجزائر والصين في مجال بناء السفن, 1800 مسافر. كما أن سفينة “باجي مختار 3” مجهزة بـ3 أبواب خلفية وبإمكانها نقل أكثر من 600 مركبة سياحية.

وتضم السفينة 12 جسرا بمساحة إجمالية تفوق 20.000 متر مربع كما تحتوي على أكثر من 500 حجرة خاصة بالمسافرين. وقرابة 100 حجرة أخرى مخصصة للطاقم. كما تتوفر السفينة على مطاعم ومحلات معفية من الضرائب وفضاءات تسلية.

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طول باخرة “باجي مختار3” 199.9 متر

كما أشرف الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان على مراسيم تدشين السفينة الجديدة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين.

وقدرت قيمة سفينة باجي مختار3، 175 مليون دولار حيث تبلغ قدرة إستيعابها 1800 مسافر و600 مركبة. في حين يبلغ طولها 199.9 متر. بينما عرضها 29.95 مترا وتعتبر من اكبر السفن في أسطول السفن الجزائرية المخصصة لنقل المسافرين. كما إنطلقت أشغال تصنيعها عام 2018 من قبل المجمع الصيني لصنع البواخر.

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