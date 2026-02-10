باجي: 5 اتفاقيات شراكة جديدة لتعزيز تصنيع مكونات السيارات محليا

أكد الرئيس المدير العام لستيلانتيس الجزائر راوي باجي، خلال مشاركته في الطبعة الأولى لصالون الصناعات الميكانيكية بوهران. أن تظاهرة “ميكانيكا” تشكل فضاء استراتيجيا لتبادل الرؤى مع الصناعيين والمستثمرين المهتمين بالمناولة في قطاع السيارات. كما تتيح فرصة للتعرف على الكفاءات الوطنية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.

وأوضح المتحدث أن الشركة ستعرض بالمناسبة مختلف القطاعات والمكونات المنتجة محليا، والتي تمثل ثمرة شراكة مع 16 ممونا جزائريا على مستوى المصنع. إلى جانب 16 ممونا آخر ينشطون في مجال خدمات ما بعد البيع في خطوة تعكس ديناميكية تعزيز النسيج الصناعي الوطني.

وكشف باجي عن التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة جديدة سيتم تجسيدها خلال هذا الصالون. لاسيما في مجال تشكيل الصفائح المعدنية والتجهيز إضافة إلى أربع شركات أخرى ستدعم مسار التصنيع المحلي لقطاع الغيار.

وأشار إلى أن ستيلانتيس تؤكد من خلال هذه الالتزامات تمسكها بهدف بلوغ نسبة إدماج محلي تتجاوز 33 بالمائة في أفق 2026 مع العمل على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة وتسريع وتيرة تطوير كفاءات النسيج الصناعي الوطني.

