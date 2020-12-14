باحثة جزائرية تتلقى منحة بـ 30 ألف دولار من المؤسسة الأمريكية للسرطان

تلقت الباحثة الجزائرية، كريمة أيت عيسى، منحة بـ 30 ألف دولار من المؤسسة الأمريكية للسرطان.

وحسب سفارة أمريكا لدى الجزائر، تلقت الباحثة هذه المنحة لتعزيز مشروعها الهادف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض نتيجة العلاج الإشعاعي.

وقالت الدكتورة أيت عيسى “تركز دراساتنا على تحديد المسار الجزيئي في بطانة الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ”.

وأفادت الباحثة أنه يمكن الاستفادة منها لتطوير علاجات وقائية جديدة بهدف تحسين نوعية حياة الناجين من السرطان.

وتعمل الدكتورة كريمة أيت عيسى في قسم طب القلب والأوعية الدموية بجامعة أيوا منذ سبتمبر 2018.

وهذا بعد إكمالها برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه في كلية الطب في ويسكونسن في ميلووكي.